Schietpartij: dode en gewonde bij bed and breakfast van FDF-voorman

Bij een bed and breakfast aan de Lamperen in Wanroij is maandagochtend een dode gevallen bij een schietpartij. Een ander slachtoffer, een vrouw, is naar het ziekenhuis gebracht. De bed and breakfast is van voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Hij woont er zelf niet, maar verhuurt de kamers aan vooral buitenlandse werknemers.

Volgens Van den Oever gaat om een persoonlijk drama tussen een vrouw die bij hem een kamer huurde en haar vriend, die ernstig ziek was. Dat zegt hij tegen Omroep Land van Cuijk. Volgens de omroep is de vrouw zwaargewond.

De politie deelt nog geen details over wat er precies is gebeurd. "We houden alle scenario's open", meldt de politie. Agenten zijn met de gewonde vrouw meegegaan naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek op de plek van de schietpartij. Het meeste onderzoek vindt plaats binnen in de bed and breakfast in de gebouwen naast de boerderij. Er landde ook een traumahelikopter. Steekpartij

Het is het tweede dodelijke incident in korte tijd in Wanroij. Op 20 april overleed een 45-jarige vrouw aan de Molenstraat door een misdrijf. Haar 47-jarige ex-partner zit vast voor moord of doodslag op de vrouw. De man was daarna gevlucht en werd aangehouden in het Gelderse Duiven.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.