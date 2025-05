Massale actie hulpdiensten bij brug trekt veel bekijks

De brandweer rukte maandagochtend met zeven voertuigen uit naar de Belversedijk in Haaren, na een melding dat daar een spanband hing met iets zwaars eraan. Gevreesd werd dat het zou gaan om een lichaam, maar dat bleek niet het geval. Ook meerdere politieauto's, een ambulance en een duikteam van de brandweer Den Bosch kwamen naar de brug over de Essche Stroom.

Het fietspad over de Essche Stroom werd afgezet en ook een deel van de weg. Duikers van de brandweer gingen direct het water in om te controleren wat er aan de spanband hing. Dit bleek een dompelpomp van het waterschap, die in het water lag. Die is waarschijnlijk door een magneetvisser opgevist.