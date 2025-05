Marco Kroon grijpt demonstrant tijdens verstoring Bevrijdingsdag

Militair Marco Kroon uit Schijndel heeft tijdens de nationale viering van de bevrijding in Wageningen een demonstrant gepakt. Toen verschillende mensen de viering wilden verstoren op het 5 Mei Plein, greep de militair meteen in.

Hij greep hem vast en werkte hem tegen de grond. Daarna ontfermden veiligheidsmensen zich over de demonstrant en voerden hem af.

De toespraak van de minister werd door het incident kort onderbroken

In totaal werden er vijf mensen aangehouden bij de actie. Brekelmans maakte zijn speech af, maar pauzeerde die wel enkele malen.

Majoor Marco Kroon was als Ridder in de Militaire Willems-Orde aanwezig tijdens de viering van de bevrijding in Wageningen. Hij werd in 2009 door koningin Beatrix tot ridder geslagen. Hij kreeg deze hoogste onderscheiding voor zijn heldhaftige optreden tijdens een vredesmissie in Afghanistan.