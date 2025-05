Willy en René rekenen op resultaat: 'In De Kuip kun je niet slecht spelen'

Nog maar drie potjes en een meer dan bewogen PSV-seizoen is ten einde. De eerstvolgende wedstrijd is uit tegen Feyenoord. Daar kan PSV de tweede plek, die recht geeft op Champions League voetbal, veiligstellen. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. "In zo'n mooi stadion als De Kuip kún je niet slecht spelen", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Maar in de landstitel gelooft hij niet meer. "Dat cadeautje hebben we al aan Ajax gegeven."

Dit weekend hield PSV het waterkansje op een nieuw kampioenschap levend door Fortuna Sittard met 4-1 te verslaan. "Ik vond het niet eens een wedstrijd, zo matig was het", moppert Willy. De enige die zich aan het bedenkelijke niveau onttrok, was Ivan Perišic die drie keer scoorde. "Dat is de beste prof die we hebben bij PSV. We moeten alles doen om hem nog een jaar hier te houden, al is hij 36." René is dat helemaal met hem eens. "Hij had wel schuld aan die tegengoal, maar als je drie keer scoort mag je ook een foutje maken."

Ivan Perišic is de laatste tijd de vaste rechtsbuiten omdat Johan Bakayoko al tijden uit vorm is en laatst zelfs teruggestuurd werd naar Jong PSV. "Waar dat door komt, is mij een raadsel", zegt Willy. "Maar mijn broer weet het misschien wel want hij was ook rechtsbuiten."