Man trekt broek omlaag en poept midden op de stoep

Bewoners van de Plataanstraat in Breda konden hun ogen zondagmiddag niet geloven: midden op de stoep trok een man zijn broek naar beneden en poepte op de stoep. Toen hij werd aangesproken, hees de man snel zijn broek op en ging ervandoor.

Desiree, die in de Plataanstraat woont met haar zoon en dochtertje, filmde de idiote actie met haar videodeurbel. “Ongelooflijk toch. Mijn zoon van elf was alleen thuis en vertelde dat er een man zat te poepen voor de deur. Ik heb toen snel meegekeken via de deurbel en gezegd dat ‘ie maar binnen moest blijven.”

Desiree kent de man niet, maar weet wel dat hij vaker in de buurt rondhangt. “Ik heb gehoord dat hij in de opvang zit. Hij loopt hier wel vaker rond of bij de Jumbo in een rokje of een string.”

In de wijk Tuinzigt wonen veel kinderen en daar maakt Desiree zich zorgen om. “Hij gaat alle vuilnisbakken hier af. En je kinderen zullen het maar zien dat ‘ie zit te poepen. Ik heb een melding bij de politie gedaan, want deze verwarde man lijkt hulp nodig te hebben. Hij komt hij een keer de verkeerde tegen als hij weer zoiets doet.”

Ondertussen ligt de poep nog op de stoep. “Ik heb er een emmer water overheen gegooid”, vertelt Desiree. “Maar die drol zit goed vast. Ik krijg ‘m niet weg. Hopelijk loopt hij binnenkort weer langs. Mag hij hem zelf opruimen.”