Marianne Vos wint etappe in Ronde van Spanje

Wielrenster Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De 37-jarige renster uit Den Bosch was na een heuvelachtige rit in de regen de sterkste in het Catalaanse stadje Sant Boi de Llobregat.

In de chaotische laatste kilometers werd Vos perfect van voren gehouden door haar ploeggenotes en kwam als eerste door de laatste bocht, waarna niemand meer in haar wiel kon komen. In de vorige twee edities van de Vuelta won zij telkens twee etappes en het puntenklassement.