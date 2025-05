Brandweer redt dieren uit brandend appartement, bewoner naar ziekenhuis

De brandweer heeft maandagavond meerdere dieren gered uit een brandend huis aan de Muntelaar in Veghel. Het gaat om een hond en een kooi met konijnen. Een van de bewoners zag zwart in zijn gezicht. Een andere bewoner is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten kregen rond acht uur een melding van de brand. Deze was op de tweede verdieping van een appartementencomplex achter het Koning Willem I College. Een aantal bewoners van het complex hadden rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand is onbekend.

De konijnen uit het appartementencomplex (foto Addy Smits/Persbureau Heitink).