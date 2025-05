Lovende reacties na UFC-zege De Ridder: 'Het beste wat ik van hem zag'

Kooivechter Reinier de Ridder (34) uit Breda boekte afgelopen weekend zijn derde zege op rij in het Ultimate Fighting Championship (UFC). Hij klopte de Amerikaan Bo Nickal. Met De Ridder heeft Nederland eindelijk weer een vechter aan de top van de UFC, de grootste vechtsportorganisatie van de wereld.

Het sterke punt van De Ridder is het grondgevecht, waar hij zijn tegenstander in een wurggreep kan nemen. Maar nu bleef de kooivechter staan en deelde hij knietje na knietje uit op het bovenlichaam en gezicht van Nickal.

Volgens Stefan Struve, die zelf tien jaar in de UFC vocht en tegenwoordig MMA-analist is bij Eurosport, was de wedstrijd van De Ridder tegen Nickal 'verreweg het beste wat hij van hem heeft gezien'. "Geweldig dat een Nederlander zich kan meten met de besten ter wereld", reageert Peter Kwint, voorzitter van de Nederlandse Vechtsportbond, bij de NOS . "Een boegbeeld voor de sport", vindt Giliam Boogerd, voorzitter van Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA) in Nederland.

Dat het zo lastig is voor Nederlanders om zich de UFC in te knokken, komt doordat er hier geen echte worstelcultuur bestaat. Er zijn haast geen goede coaches en tegenstanders om mee te oefenen.

MMA staat voor mixed martial arts . Dit is een combinatie van verschillende vechtkunsten, zoals kickboksen, Braziliaans jiu jitsu en worstelen. Door die veelvoud aan stijlen mag er veel en moet je heel snel kunnen schakelen. Het ene moment deel je staand stoten uit, een seconde later ben je verwikkeld in een worstelpartij.

Het was een spectaculair gevecht, volgens Struve: "Zo'n goed getimed knietje is de allerergste pijn, zeker als je net uitademt. Je hebt een hartslag van 160 tot 180, je lichaam schreeuwt om zuurstof, secondenlang ben je in totale paniek. Kortom, dat heeft-ie perfect gedaan."

Co-main event

Eind januari werd De Ridder de eerste Nederlander in acht jaar met een zege tijdens het hoofdprogramma van de Amerikaanse MMA-organisatie. Zaterdag was zijn gevecht met Nickal zelfs het co-main event van het vechtsportgala, ofwel het op een na belangrijkste gevecht van de avond.

Het is weinig Nederlanders gegeven om in de UFC uit te komen. De Ridder is pas de achttiende landgenoot in de in 1993 opgerichte organisatie van voorzitter en Trump-vertrouweling Dana White.

Prijzengeld

"Mooi dat er weer een Nederlander het goed doet", zegt Struve. "Hij is met zijn 34 jaar bovendien in zijn gouden jaren. De piek van een vechter is meestal tussen zijn 30ste en 36ste."

De Ridder - met een verleden in het judo en Braziliaans jiu jitsu - debuteerde in 2013 in de MMA. In 2018 trad hij toe tot de Aziatische ONE Championship, waar hij kampioen werd in het middelgewicht en lichtzwaargewicht.

Sinds september vorig jaar komt hij uit in de UFC. Het is qua prijzengeld de grootste vechtsportorganisatie van de wereld. Voor zijn overwinning krijgt De Ridder 220.000 dollar, ongeveer 195.000 euro. Bovendien kreeg hij zaterdag een bonus van 50.000 dollar, omdat zijn zege als Performance of the Night werd bestempeld.

'Imago sport was lange tijd niet best'

Het succes van De Ridder is belangrijk voor de vechtsport, weet voormalig Tweede Kamerlid Kwint. "Het imago van de sport was lange tijd niet al te best. Eind vorige eeuw was MMA verboden in een hele hoop Amerikaanse staten, omdat het een soort free fight was tussen kooivechters."

"Inmiddels is MMA een volwaardige sport, waar je alles onder controle moet hebben. Je komt echt niet meer naar de top als je alleen goed kan worstelen of boksen."

Boogerd is het met hem eens. Hij heeft met GAMMA Nederland olympische ambities en ziet De Ridder als een boegbeeld. "Hij is in staat de sport uit het bloedige spectrum te trekken." Hij hoopt dat De Ridder nog een sportieve overstap overweegt om voor Nederland uit te komen op EK's en WK's. "Het is ook veiliger, er zijn strengere regels. Wij willen juist niet dat mensen bewusteloos raken."