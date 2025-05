Aanvraag bankroet Ebusco ingetrokken na betaling geldschieter

De faillissementsaanvraag die een toeleverancier van Ebusco voor het bedrijf heeft ingediend, is ingetrokken. Dit meldde de elektrische bussenbouwer maandag. De rechtszaak hierover, die deze dinsdag zou plaatsvinden, gaat niet meer door.

Vorige week werd bekend dat Ebusco opnieuw in acute geldproblemen is gekomen en dat een toeleverancier vanwege niet betaalde rekeningen het bankroet van de bussenbouwer had aangevraagd. Ebusco zei afhankelijk te zijn van 'een aanzienlijke kapitaalinjectie op korte termijn'.

De fabrikant wachtte op 5 miljoen euro van geldschieter Green Innovation, die tot dusver de helft van een lening van 10 miljoen euro beschikbaar had gesteld.

Nu meldt Ebusco dat geld te hebben gekregen van Green. Daardoor kunnen de faillissementsaanvraag en de rechtszaak volgens de bussenbouwer worden geschrapt. Ebusco zegt afhankelijk te blijven van de kapitaalinjectie van onder meer Green en van steun van leveranciers via bijvoorbeeld uitgestelde betalingsregelingen.

Aandeel gaat slecht

Ebusco maakte woensdag bekend dat het bedrijf een verlies van 200 miljoen heeft geleden. Vorig jaar ging het bedrijf terug naar de aandeelhouders om extra geld bij elkaar te krijgen door extra aandelen uit te geven.

Van het aandeel Ebusco is inmiddels niets meer over. Het bedrijf ging vol optimisme naar de beurs in oktober 2021. Het aandeel was zelfs 23 euro waard. Nu is het een zogeheten ‘pennystock’, het aandeel zit al enige tijd onder de euro. Woensdagochtend kelderde het naar rond de 25 cent.