Kampbewoners 'kunnen niet begrijpend lezen' en doen nu aangifte tegen Breda

"De bagger komt boven", zegt Bart Hülters van de stichting Woonwagenbelangen Breda als hij de deur van het politiebureau achter zich dichttrekt. Dinsdagmiddag deed hij met zijn vrouw Leonie en de bekende advocaat Peter Schouten aangifte van discriminatie tegen de gemeente Breda.

De woonwagenbewoners van een kampje in de wijk Haagse Beemden voelen zich ernstig achtergesteld bij de uitbreiding van het aantal standplaatsen voor woonwagens. Drie uur was de dienstdoende agent bezig om de aangifte van Bart en Leonie op te nemen. Een lange zit, maar het koppel is er content mee. "Ik heb er een goed gevoel over", zegt Bart. "We worden door de politie serieus genomen." Discriminatie is dan ook een misdrijf. "Ja, dat is nogal wat", weet Leonie. "Maar Breda heeft niet integer gehandeld en daar doen we wat aan. Dat hebben we altijd al gezegd."

"Er wordt onder meer gezegd dat ze toch niet begrijpend kunnen lezen. Dat ze er niks van snappen"

Het echtpaar voert al geruime tijd strijd met de gemeente Breda over een stuk grond naast het kamp in de Haagse Beemden. De eigenaar, een van de woonwagenbewoners, mocht hier door het bestemmingsplan geen extra standplaatsen bouwen. Hij verkocht de grond aan wooncorporatie Alwel en die mag er nu wel 24 sociale huurappartementen neerzetten. Het bestemmingsplan kon voor hen wel worden gewijzigd.

Discriminatie, vinden de woonwagenbewoners. Ze doen zelf via de Woo (Wet open overheid) onderzoek naar de gang van zaken. Dat bevalt de gemeente Breda niet en die neemt contact met ze op. "In die gesprekken worden ze enorm onder druk gezet om dat te stoppen", vertelt advocaat Peter Schouten, die Bart en Leonie helpt. "Er wordt onder meer gezegd dat ze toch niet begrijpend kunnen lezen. Dat ze er niks van snappen."

Leonie en Bart Hülters met een heel klein deel van de opbrengst van het WOO-verzoek.

Het gaat nog een stapje verder in een telefoongesprek dat Bart Hülters met een ambtenaar voert. Advocaat Schouten: "Als meneer Hülters vraagt waarom hij daar niet mag wonen, is het antwoord 'omdat u een woonwagenbewoner bent'. Dat wordt daarna ook nog eens herhaald." Na enige dwang komen de WOO-documenten dan toch in het bezit van de woonwagenbewoners. De inhoud van de interne mails doet de wenkbrauwen fronsen. "Er wordt gesproken over hoe lastig de woonwagenbewoners wel niet zijn", vervolgt Schouten. "En dat die aap nu van hun schouder is." "Omdat alles is zwartgelakt, hebben we nog niet kunnen ontdekken wie wat zegt. Feitelijk is er aangifte gedaan tegen het college van burgemeester en wethouders en tegen de betreffende ambtenaar. Ik ga de gemeente vragen om de documenten ongelakt in te zien. En anders zal de politie dat wel doen. Ik heb nu negen bewijsstukken ingeleverd, maar ik heb nog twee dikke mappen met bewijs."

"Ze zullen iets moeten, want de bagger komt boven."

Naast discriminatie deden Bart en Leonie Hülters ook aangifte van fraude tegen de makelaar die destijds bij de verkoop van de grond van de woonwagenbewoner aan Alwel betrokken was. "Bart en Leonie hebben het vermoeden dat daar sprake is geweest van een listige kunstgreep", zegt Schouten. "De wijze waarop dit proces is ingestoken om ervoor te zorgen dat de ene partij buitenspel wordt gezet en de andere partij een prachtig cadeautje krijgt van de gemeente, is naar mijn idee iets wat misschien wel in heel veel andere gemeenten van Nederland ook speelt. En dan niet alleen voor woonwagenbewoners." Bart en Leonie Hülters zien het liefst dat het hele plan van wooncorporatie Alwel niet doorgaat en dat er alsnog extra plaatsen voor woonwagens komen. "We hopen op een goed onderzoek door het Openbaar Ministerie en dat die de gemeente op de vingers gaat tikken", zegt Leonie. "Om het plan van Alwel van tafel te krijgen, gaan we tot de Raad van State. Want wij vechten door." "Wij hebben zeker hoop", vult Bart haar aan. "Alwel heeft ons al gebeld om toch nog eens te kijken naar wat extra plekken. En natuurlijk staan wij open voor zo'n gesprek. Maar dit doen ze natuurlijk niet zomaar. Ze zullen iets moeten, want de bagger komt boven."