Demi wil advocaat worden en is ook heel succesvol op atletiekbaan

Demi van den Wildenberg debuteert komend weekend op het WK estafette in China. Maar hardlopen is zeker niet het enige waar de 25-jarige Helmondse veel tijd instopt. Volgend schooljaar wil de toekomstig advocate haar master van de opleiding Rechtsgeleerdheid afronden. Ook is ze erg populair op social media. “Het is voor mij belangrijk dat ik niet 24 uur per dag met sport bezig ben, daar ben ik niet voor gemaakt.”

De Olympische Spelen in Parijs hadden het hoogtepunt in haar sportcarrière moeten worden. De Helmondse kreeg echter geen uitnodiging om mee te gaan. “Tijdens een trainingskamp op Curaçao liep ik een darmontsteking op. Daar heb ik lang van moeten herstellen. Helaas was ik niet op tijd fit voor de Spelen. Je kijkt zo lang uit naar een toernooi en werkt er zo hard voor, dat het heel pijnlijk was dat ik thuis moest blijven.” “In het begin had ik het daar erg moeilijk mee en zat ik bij de pakken neer. Uiteindelijk heb ik dankzij mijn ouders, coach en een mental coach de knop omgezet. Ik heb er ook dingen van geleerd. Als atlete blijf ik kritisch en heb ik dezelfde doelen, maar ik blijf niet te lang hangen in eventuele teleurstellingen. Ik waardeer meer de dingen die hardlopen me brengen. Zo kom ik op geweldige plekken in de wereld en ik ontmoet veel mensen, waarom zou ik dan mijn topsportcarrière opgeven?”

De trainingsarbeid van de voormalig hockeyster is beloond met een ticket voor het WK estafette in het Chinese Guangzhou komende zaterdag en zondag. Daarin komt ze in actie op de 4x100 meter vrouwen of 4x100 meter gemengde estafette. “Ik was ooit reserve bij het EK, maar dit wordt mijn debuut op een groot toernooi. De opstelling weten we nog niet, maar in principe komt iedereen van de selectie in actie. Ons doel is om daar de finale te halen en ons te kwalificeren voor het WK atletiek in Tokio in september.”

Demi van den Wildenberg tijdens het NK atletiek in 2023. (Foto: Andre Weening/Orange Pictures)

De reis naar China heeft mogelijk wel consequenties voor haar opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. “Mijn scriptie heb ik gehaald, maar ik moet nog een paar vakken halen om mijn bachelor af te ronden. Het zou dus kunnen dat ik een deel volgend schooljaar moet doen. Ik wil dan het liefst ook starten met mijn master strafrecht met specialisatie in de forensische psychiatrie en psychologie.” Haar wens is om in de toekomst advocate te worden. “Ik vind het strafrecht super interessant. De combinatie met topsport is fijn, want de opleiding zorgt voor ontspanning en ik krijg er energie van. Gelukkig is de universiteit flexibel en mag ik veel online doen. Ik probeer rondom het hardlopen momenten uit te kiezen voor mijn studie. Het inplannen van tijd voor sociale contacten is wel moeilijk. Soms gewoon even een uurtje koffie drinken met een vriendin, dat vind ik belangrijk.”

"Ik ben volledig vrij wat ik post, ik doe maar iets."