Noortje en Bregje zwommen voor de koning: 'Superkoud, maar heel bijzonder'

Op Bevrijdingsdag doken de Brabantse synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer in het koude water van de Amstel, waar ze pal voor de koning, koningin en duizenden toeschouwers een indrukwekkende choreografie uitvoerden vol symboliek rond vrijheid. Heel wat anders dan een kür op de Olympische Spelen, maar minstens zo indrukwekkend.

Noortje en Bregje zijn dinsdag nog steeds aan het nagenieten: "Het was heel bijzonder", zegt Bregje. Eigenlijk doet de tweeling niet vaak dit soort shows, alleen wedstrijden. Toch hoefden ze hier niet lang over na te denken. "Het is weer iets wat van de bucketlist kan", lacht Bregje. Het was ook een goede kans om de sport weer eens goed in de kijker te zetten, wat de zusjes sinds hun bronzen plak op de Spelen graag willen bereiken.

"De wetsuits waren niet zo sierlijk, maar noodzakelijk in de koude Amstel."

Noortje en Bregje genieten hoorbaar na van de prestatie. Tijdens het optreden was daar niet echt ruimte voor: "We moesten ons enorm concentreren. Je wilt gewoon presteren, zeker als het voor zo’n groot publiek is en met zo’n beladen betekenis." Presteren dus, net als tijdens de Olympische Spelen: "Dat is niet heel anders, al is het dan een wedstrijd tegen anderen en nu is je doel om het publiek te entertainen."

Noortje en Bregje na de laatste repetitie voordat ze voor de koning optraden (privéfoto).

In dat publiek zat het koningspaar. Een uur voor de uitvoering kwamen ze de tweeling even gedagzeggen. “Ze herkenden ons meteen: ‘Hoe is het met de meiden?’, vroegen ze. Dat is toch geweldig?", zegt Bregje met een glimlach. “Je stelt je erop in dat je je heel formeel moet gedragen, maar zij braken de spanning: ze zijn ook gewoon mensen die van sport houden." Wat wel een belangrijk verschil was met de Spelen was dat de uitvoering niet plaatsvond in een warm zwembad, maar in de Amstel, met een watertemperatuur van 16 graden. “We hadden het liefst in een mooi showbadpak gezwommen, maar dat was gewoon niet haalbaar,” zegt Bregje. “In een wetsuit is het misschien wat minder sierlijk, maar anders verkrampen je spieren. En als je niet meer kunt bewegen, is er ook geen show.”

"Drie vrouwen uit één dorp in de spotlight voor heel het land."

Ook was het donker in de Amstel en dat terwijl het zicht heel belangrijk is bij schoonzwemmen: "Je moet elkaar constant in de gaten houden, anders ga je makkelijk steeds minder synchroon, omdat je niet weet waar iemand is." Dat losten ze op met uren repeteren, ofwel: "Veel oefenen en vertrouwen op elkaar", zegt Bregje.

Het synchroonzwemteam waarmee Noortje en Bregje de kür deden op 5 mei (privéfoto).