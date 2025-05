Advocaat Peter Gillis: koper van vakantieparken heeft nog niet betaald

Peter Gillis heeft nog geen geld ontvangen van de koper van zijn vakantieparken. Dat zegt zijn advocaat dinsdag. Ook heeft de koper de benodigde informatie nog niet aangeleverd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de namen van de financiers achter de overname. Omdat de koper niet voldoet aan zijn verplichtingen wordt nu vanaf dinsdag een dwangsom opgelegd van 100.000 euro per dag.

In februari sloten de partijen een deal waarmee 185 miljoen euro was gemoeid, maar de koper wilde zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen vanwege een beslaglegging op de parken door de Belastingdienst. Financiers hadden zich hierdoor teruggetrokken.

De koper is vanwege een regeling met de fiscus die Gillis heeft getroffen beschermd tegen de beslagen, oordeelde de rechter. De koper of de financiers zullen hier geen last van hebben.

Drie dagen tijd

De koper kreeg van de rechtbank drie dagen de tijd om de koopsom te betalen en informatie aan te leveren. Voor het weigeren hiervan kunnen de dwangsommen oplopen tot 100 miljoen euro.

Tijdens de zitting verklaarde de koper dat de financiering voor de overname rond is. Daar zouden drie particuliere financiers bij betrokken zijn.

Om de parken is al lange tijd veel te doen, omdat Gillis via de vakantieparken fraude zou plegen en er illegaal mensen woonden. Uiteindelijk moesten de locaties sluiten en had de familie geen zicht op heropening. Gillis werd vorige maand veroordeeld voor belastingfraude en kreeg een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.