Meisje (15) betrapt man die zichzelf bevredigt bij speeltuin

Een 15-jarig meisje heeft zaterdagmiddag een man betrapt die zichzelf aan het bevredigen was bij de speeltuin aan de Kleinakkerweg in Eindhoven. Op dat moment waren er kinderen aan het spelen. Toen de man werd aangesproken, sloeg hij op de vlucht. Uiteindelijk wist de politie de schennispleger aan te houden. Het gaat om een 30-jarige man uit Schijndel.

Het meisje besloot Rayan te bellen, om te vertellen wat ze had gezien. "Ik ben meteen op mijn scooter naar haar toegegaan", vertelt Rayan. Toen hij aankwam, zag hij de man ook staan. "Ik belde 112 en liep ondertussen naar de man. Ik vroeg wat hij aan het doen was."

Het 15-jarige meisje stond zaterdag rond kwart voor vijf bij de speeltuin te wachten op de 17-jarige Rayan, met wie ze had afgesproken. Daar zag ze een man staan die zich raar gedroeg. Het meisje zag hoe hij bij een stroomhuisje naast de speeltuin zichzelf bevredigde. De man liep daarna naar een steegje in de buurt, waar het meisje zag dat hij zichzelf opnieuw bevredigde.

De man reageerde niet en rende snel weg, richting zijn auto. Rayan rende achter de man aan en filmde hem, zodat hij later bewijs zou hebben voor de politie. "Ik wilde voor zijn auto gaan staan, maar hij was te snel. Ik had 112 nog aan de lijn, dus heb zijn kenteken doorgegeven", zegt de jongen.

Op datzelfde moment reed er een vrouw in haar auto voorbij. Ze had het voorval zien gebeuren en vroeg aan Rayan wat er aan de hand was. "Ik ben bij haar in de auto gestapt en we hebben de man samen achtervolgd. Maar hij reed zo hard. Toen hij door rood reed, raakten we hem kwijt."