Eerst de bekerfinale, dan strijd om titel: PSV blijft geloven in de dubbel

PSV en FC Twente staan komende zaterdag tegenover elkaar in de TOTO KNVB Bekerfinale Vrouwen. Een week later valt de beslissing welke van deze twee ploegen de landstitel pakt. Hoofdcoach van PSV Vrouwen Roeland ten Berge (48) is ambitieus, ook voor de langere termijn: “PSV moet structureel mee gaan spelen om het landskampioenschap en ieder seizoen Champions League halen. Op dat niveau wil je voetballen.”

Op de laatste speeldag op zaterdag 17 mei ontvangt PSV op eigen veld nummer vijf, Feyenoord. FC Twente krijgt nummer zes, AZ, op bezoek. Het verschil tussen de bovenste twee ploegen is vijf goals in het voordeel van Twente.

PSV had de beste papieren voor de eerste landstitel in de clubgeschiedenis, maar op 29 maart ging FC Twente de ploeg voorbij op de ranglijst na een 1-10 overwinning op Excelsior. “Ik had verwacht dat de competitie wat verder was en dat dit soort enorme uitslagen niet meer voor zouden komen”, zegt Ten Berge.

Ook met de tweede plek is PSV verzekerd van Champions League-voetbal. Maar de titel zou de bekroning op het seizoen zijn. De focus gaat nu eerst op komende zaterdag, als de PSV-vrouwen voor de tweede keer in de historie de beker willen pakken. “We benaderen iedere wedstrijd als een finale. Maar tegen wie we ook spelen, ik wil dat we dominant zijn in het veld. We maken nog steeds kans op de dubbel en zullen daarin blijven geloven en ervoor gaan."

Ten Berge is sinds vorig seizoen trainer bij PSV, dat hem oppikte bij Go Ahead Eagles, waar hij assistent-trainer was bij de mannen. Daarvoor was hij vijf seizoenen hoofdtrainer van de vrouwentak van SC Heerenveen. “PSV is een fantastische club. De laatste paar jaren was het gat met de top twee wat groter geworden. Voor mij een uitdaging om dat gat weer te verkleinen en mee te spelen om de prijzen."