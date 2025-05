Drie Brabanders aan de start van Giro d’Italia: Maas debuteert

Brabanders Jan Maas, Bram Welten en Steven Kruijswijk doen vrijdag mee aan wielerronde Giro d'Italia. Voor Maas (29), afkomstig uit Huijbergen, wordt het zijn debuut in de ronde van Italië. De Giro is niet helemaal onbekend voor hem, bij de editie Next Gen in 2018 werd hij vijftiende.

Maas, die door zijn ploeg Cofidis een 'toegewijde en voorbeeldige teamgenoot' wordt genoemd, is 'heel tevreden' dat hij is geselecteerd. "Het is natuurlijk supermooi om een grote ronde te rijden en altijd eervol", vertelt hij. "Het zegt toch wel iets over hoe je in de ploeg zit. Het is een van de belangrijkste koersen van het jaar, dus mooi en fijn als je daarvoor wordt opgesteld."

Het was in eerste instantie niet de bedoeling dat hij van start zou gaan, maar hij valt in omdat ploeggenoten geblesseerd of ziek zijn. Twee weken geleden hoorde Maas dat hij geselecteerd was. "Maar ik wist al een hele tijd dat ik reserve stond en op de longlist stond." De renner zal voornamelijk in dienst rijden van sprinter en kopman Milan Fretin, waarmee de ploeg voor de sprintetappes wil gaan. "Dus mijn taak zal vooral ondersteunend zijn en Fretin zo goed mogelijk bij te staan."