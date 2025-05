Jong meisje ernstig gewond door aanrijding

Een jong meisje is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt doordat ze werd aangereden door een auto op de Leijsenhoek in Oosterhout. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en het kindje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De ambulance kwam naar de plek van de aanrijding en nam het slachtoffertje mee. De ambulance reed langs de snelweg bij Made, omdat daar de traumahelikopter met een arts landde. Nadat de trauma-arts was ingestapt, is de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gereden. De straat waar de aanrijding plaatsvond, is afgesloten voor onderzoek.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

