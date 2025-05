Dit roofdier is ontsnapt uit de dierentuin: 'Niet zelf benaderen'

Een lynx is dinsdagmiddag ontsnapt uit Eindhoven Zoo en weggelopen richting Nuenen. Het dier heeft zelf het hek van zijn verblijf kapotgemaakt en is daarna naar buiten gelopen. Volgens een woordvoerder gaat het om een dier van nog geen jaar oud. In een burgernetbericht wordt opgeroepen om het dier niet zelf te benaderen.

Het dier ontsnapte rond twee uur uit de dierentuin. Volgens de woordvoerder van Eindhoven Zoo heeft het dier het hek kapot weten te krijgen. "We weten niet precies hoe, maar het hek is inmiddels al gemaakt", meldt de woordvoerder.

De eerste zorg is nu om het dier weer terug bij de dierentuin te krijgen. Meerdere mensen hebben de lynx in de omgeving gezien, dus het is wel duidelijk dat hij niet heel ver is gekomen. "We weten dus ongeveer waar hij zit. We proberen hem te vangen met kooien", laat de woordvoerder weten. Ook de politie zoekt mee naar het dier.

Mensen die de lynx zien, worden opgeroepen om 112 te bellen en niet te proberen zelf het dier te vangen. "De lynx is geen gevaarlijk dier, maar wel een roofdier."

Het gaat in dit geval om een dier dat nog geen jaar oud is. De dierentuin vermoedt daarom dat het dier uiteindelijk zelf ook terug zal willen. "Zijn ouders zitten nog in de dierentuin, die zijn niet ontsnapt. We verwachten dat het jong wel terug naar zijn moeder wil."