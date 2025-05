Een lynx is dinsdagmiddag ontsnapt uit Eindhoven Zoo en weggelopen richting Nuenen. In een burgernetbericht wordt opgeroepen om het dier niet zelf te benaderen. "Bel direct 112", luidt de waarschuwing.

Het dier is rond twee uur ontsnapt. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat agenten onderweg zijn naar de Heiderschoor in Nuenen, waar het dier is ontsnapt.