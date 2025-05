Weterings stopt en kiest voor zijn kleinkind: ‘Het wordt heel anders’

Na 43 jaar vindt burgemeester Theo Weterings (66) van Tilburg het wel genoeg. Hij stopt met besturen en kiest voor zijn privéleven. 31 augustus neemt hij afscheid. Er zijn nog andere dingen in het leven, vindt hij: “Nu maak ik samen met mijn vrouw de keuze om ons kleinkind de prioriteit te geven.”

Rond de jaarwisseling besliste hij, samen met zijn vrouw, dat hij gaat stoppen. De lange werkweken, de intensiteit van zijn werk, het breekt Weterings op, bekent hij dinsdag in zijn brief aan de inwoners van Tilburg. “Je merkt wel dat het een verschil is of je 66 bent of 26”, zegt hij erover. “Hoeveel fysieke druk kun je aan in je leven?”, vraagt hij zich af. ’s Avonds laat nog stukken doorlezen: het valt hem zwaarder.

Hij had het er afgelopen weekend nog over met zijn oudste zoon. Voor de kinderen was het een vast gegeven dat vader op zondagmiddag voorover gebogen zat boven een dikke stapel papier. Of hij was ’s avonds op pad. “Daar zijn de kinderen mee opgegroeid. En ja, dat heeft ook hun leven mee bepaald. En ik heb vast in de keuze tussen werk en privé wel eens een foute beslissing gemaakt. Maar onder de streep is het saldo goed.”

Sinds 2017 is hij burgemeester van de stad waarin hij is geboren. Het dieptepunt is zonder twijfel de coronacrisis. Het was voor Weterings een ingewikkelde balanceer-act. Hij moest ruimte vinden tussen de strenge regels die hij moest handhaven. Zodat het acceptabel was voor de inwoners van zijn stad: “Dat was een worsteling. Het was het zwaarste dat ik in mijn periode heb meegemaakt.”