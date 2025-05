Zeven kilo xtc gevonden in auto, man (19) opgepakt

Een 19-jarige man uit Sint-Michielsgestel is zondag aangehouden omdat agenten zeven kilo aan xtc-pillen op de achterbank van een auto langs de A28 vonden.

Politieagenten zagen een ontmoeting tussen de bestuurders van twee verschillende voertuigen langs de A28 bij Zwolle. De bestuurders gaven niks aan elkaar, maar agenten besloten de auto's toch te controleren.

Op de achterbank van een auto vonden agenten een tas met zeven kilo aan xtc-pillen. Het is niet duidelijk of het de auto van de 19-jarige man uit Sint-Michielsgestel was. Hij is samen met de andere bestuurder, een 24-jarige man uit Coevorden, aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet.