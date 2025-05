Een leegstaand huisje en een buiten-wc zijn dinsdagmiddag in de bossen aan de Heikantstraat in Waalre afgebrand. Getuigen hebben vier jongens weg zien rennen. Het huisje stond al jaren leeg, maar was een trekpleister voor jongeren. De politie doet onderzoek naar de brand en vraagt getuigen zich te melden.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink