Brabantse dames aan top Vuelta Femenina: Gerritse pakt leiderstrui

De 23-jarige Femke Gerritse uit Rosmalen heeft de derde etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. Ze schoot tijdens de sprint Marianne Vos voorbij, die maandag nog de groene sprinttrui had gewonnen.

Nooit eerder boekte Gerritse een zege in de World Tour. "Dit had ik absoluut niet verwacht", zei de 23-jarige renster direct na haar overwinning. Gerritse neemt door haar winst de leiderstrui over van de Italiaanse klassementsleider Letizia Paternoster.