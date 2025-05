Twintigduizend bijen dood van stadsimker Marcel: 'Nooit zoiets meegemaakt'

Marcel Horck uit Tilburg is al 43 jaar imker, maar nog nooit maakte hij een massale bijensterfte mee. Tot dinsdag. Toen hij 's middag ging kijken bij een korf aan het Frater Mattheushof zag hij tot zijn verbazing dat alle bijen dood waren. Ze lagen met hun tong naar buiten. De stadsimker vermoedt daardoor dat de bijen door gif aan hun eind zijn gekomen.

Op verzoek van een groep buurtbewoners plaatste Marcel tien dagen terug een korf met bijen achter een speeltuintje aan het Frater Mattheushof in Tilburg. Vorige week zette hij een tweede korf erbij. "Toen vlogen de bijen nog", vertelt de stadsimker.

Marcel keek daarom vreemd op toen hij dinsdagmiddag ter plekke kwam. Tot zijn grote schrik waren alle bijen in één korf dood. "Ik denk dat het er wel twintigduizend waren", zegt hij. "Je weet dat zoiets kan gebeuren, maar ik heb het in mijn 43 jaar als imker nog nooit meegemaakt. Het is heel vervelend."