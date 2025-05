Na 20 jaar wil FC Den Bosch terug naar Eredivisie: 'Het is een gekkenhuis'

FC Den Bosch heeft een abonnement op het voetballen op het tweede niveau van Nederland. Twintig jaar geleden speelden de Bosschenaren voor het laatst in de Eredivisie, maar in de hoofdstad van Brabant dromen supporters van een terugkeer. Komende maandagavond begint de club aan de play-offs voor promotie tegen SC Cambuur. “Het gaat spoken in De Vliert”, zegt aanvoerder Teun van Grunsven.

Hoe anders ging het dit seizoen. Onder leiding van de nieuwe trainer David Nascimento werd meteen de eerste periode gepakt. Maar op 11 november werd Nascimento ontslagen, omdat er volgens de clubleiding te weinig aandacht was voor de ontwikkeling van de club in de breedte. Assistent-trainer Ulrich Landvreugde nam de taken als hoofdtrainer over.

Met selectiespelers als Peter Uneken, Paul Verhaegh en Berry Powel eindigde FC Den Bosch in het seizoen 2004/2005 als laatste in de Eredivisie. De club wist de daaropvolgende jaren niet meer uit de Eerste Divisie te komen. Zoals bij een volksclub hoort, was het er wel geregeld onrustig. Dat kwam onder meer door onzekerheid over het voortbestaan vanwege financiële problemen. Sportief gezien waren de afgelopen twee seizoenen dramatisch met de negentiende plek.

Als nummer negen in de Keuken Kampioen Divisie is FC Den Bosch niet de belangrijkste kandidaat om te promoveren. Maar de laatste jaren blijkt er in de play-offs van alles mogelijk. NAC eindigde vorig jaar op doelsaldo als achtste en promoveerde. In 2022 ging Excelsior als nummer zes de Eredivisie in, een jaar daarvoor eindigde promovendus NEC als zevende en in 2019 stuntte nummer acht RKC Waalwijk.

De club leeft in Den Bosch en omgeving. Regelmatig was er dit seizoen geen kaart meer te koop voor een wedstrijd in De Vliert. Ook naar uitwedstrijden gingen veel supporters mee, de laatste wedstrijd, vrijdagavond bij Vitesse, was het uitvak zelfs uitverkocht. “Ze zijn er in voor- en tegenspoed. Toen we negentiende stonden, was het net als nu een gekkenhuis. De supporters mogen iets van ons verwachten in de play-offs, we gaan ons best doen.”

Trainer Urlich Landvreugd merkt dat iedereen bij de club uitkijkt naar de play-offs. "Binnen de selectie zijn we wat dingen uit gaan proberen en hebben we gekeken naar de fitheid van spelers. De breedte van de bank is belangrijk. Een voorkeur qua tegenstander had ik niet echt. Je moet ze toch allemaal verslaan als je verder wil komen.”