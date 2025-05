Ontsnapte lynx zit nog in de omgeving: 'Na een melding zoeken we direct'

De lynx die dinsdagmiddag ontsnapte uit Eindhoven Zoo is nog niet terecht. De dierentuin krijgt zo nu en dan wel meldingen dat het jonge dier daar in de omgeving is gezien, maar krijgt de lynx nog niet te pakken. Ook woensdagochtend kwamen er weer meldingen dus wordt er verder gezocht.

De lynx, van nog geen jaar oud, wist dinsdag rond twee uur te ontsnappen uit de dierentuin. Volgens de woordvoerder heeft de lynx zelf een gat in zijn verblijf gemaakt. "Hij zag vermoedelijk een duif aan de andere kant van de kooi en in zijn poging om die te pakken te krijgen heeft hij zich door het gaas heen gewerkt", licht ze woensdagochtend toe.

Medewerkers van de dierentuin en de politie hebben gezocht naar het dier, maar kregen hem niet te pakken. Inmiddels zijn ook vangkooien uitgezet.

Na melding direct op pad

Woensdag gaat de zoektocht dus verder. "Als we een melding krijgen, gaan we er direct naartoe en zoeken we het gebied af. Maar als we daar aankomen, is hij telkens al weg", laat de woordvoerder weten. "Vandaag hebben we weer nieuwe meldingen gehad, dus we zijn weer aan het zoeken."

Het gaat om een dier van nog geen jaar oud. De verwachting is daarom dat het dier uiteindelijk zelf terug naar zijn moeder zal willen, die nog in de dierentuin zit.

Niet zelf benaderen

Volgens Eindhoven Zoo is het dier iets groter dan een forse kater en heeft het zwarte flosjes bovenop de oren. De lynx is schuw en niet gevaarlijk, maar het is wel een roofdier. Mensen die de lynx zien, worden opgeroepen om 112 te bellen en niet te proberen zelf het dier te vangen.