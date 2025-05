Slechte rijschoolleerlingen zijn hit op TikTok: 'Mensen zijn sadistisch'

Niet afremmen, bijna een auto of stoeprand raken of net geen uitstapje maken naar de busbaan of het fietspad: de 22-jarige rijschoolhouder Batu Vurgun uit Eindhoven maakt het allemaal mee met zijn leerlingen. Filmpjes waarin de instructeur ingrijpt in de lesauto zijn een grote hit op TikTok. De 17-jarige Iman is zo'n 'chaotische leerling'. Ze leert van haar fouten dankzij de filmpjes. "Ik denk tijdens het rijden aan de meest domme dingen, behalve aan de rijles."

De filmpjes waarin Batu op het laatste moment voorkomt dat er een stoeprand of auto wordt geraakt of er een ritje op de busbaan wordt gemaakt, zijn meer dan drie miljoen keer bekeken op TikTok. De rijschoolhouder heeft een simpele verklaring voor dat succes. "Mensen zijn sadistisch en willen sensatie zien", lacht hij. "Ik plaats bijna nooit de natuurtalenten die goed rijden, want dat willen mensen niet zien." Batu geeft rijles aan vijfendertig mensen, maar de filmpjes op zijn TikTok zijn van drie tot vier leerlingen, die op zijn zachts gezegd nog wat moeite hebben met lessen. Zelf noemt hij ze liever 'chaotische leerlingen'. "Niet iedereen heeft het in zich. Deze leerlingen hebben wat meer tijd nodig. Sommigen een maand, sommigen drie maanden en sommigen twee jaar", zegt de instructeur. Om de privacy van zijn leerlingen te respecteren, vraagt Batu toestemming om te filmen en filmt hij alleen zichzelf en de weg.

De 17-jarige Iman is een van de leerlingen waarvan de filmpjes duizenden keren zijn bekeken. "Ze is heel hectisch en raakt nogal snel afgeleid. Ze vergeet dat ze zelf aan het rijden is en vertrouwt erop dat ik naast haar zit", vertelt Batu. Iman weet waar voor haar de knelpunten zitten, maar laat zich niet uit het veld slaan. "Het is mijn concentratie die niet goed zit. Ik denk tijdens het rijden aan de meest domme dingen, behalve aan de rijles. Maar als ik dat regel, denk ik dat ik na veertig lessen wel op examen kan. Ik heb er sinds januari al vijfentwintig gehad", vertelt ze. In de lesauto ontgaan gevaarlijke situaties Iman wel eens, maar door de filmpjes op TikTok leert ze van haar fouten. "Ik schrik meestal als Batu ingrijpt. Als ik het filmpje terugkijk, zie ik de domme fouten die ik maak. Dan denk ik: dat had ik moeten weten." Haar familie is door de filmpjes nog niet heel enthousiast om bij Iman in de auto te stappen: "Iedereen lacht me uit, maar als ik straks mijn rijbewijs heb, geven ze mij denk ik wel een kans." Iman zelf heeft de moed nog niet verloren, mede dankzij haar instructeur. "Ik voel me op mijn gemak bij Batu. En ik betaal mijn lessen zelf, zodat ik meer motivatie heb", lacht ze.

