Aardbeving gemeten bij Aarle-Rixtel met kracht van 1,8

Bij Aarle-Rixtel is dinsdagavond een lichte aardbeving gemeten. Het gaat om een beving van 1,8 op de schaal van Richter. Maar de kans dat mensen het hebben gevoeld, is niet heel groot. "Het hangt samen met het breukensysteem in de omgeving", weet Läslo Evers, aardbevingsexpert van het KNMI.

De trillingen werden dinsdag iets na zes uur waargenomen. De kans dat inwoners de beving hebben gevoeld, is klein. Aardbevingen kunnen worden gevoeld vanaf kracht 1,5 tot 2 op de schaal van Richter. De diepte wordt daarnaast geschat op negen kilometer. "Hij kan net wel, net niet gevoeld zijn. Maar hoe dieper een beving, hoe minder goed voelbaar het is", legt Läslo Evers uit. Hij is het hoofd van de vakgroep seismologie van het KNMI.

In de omgeving waar de beving is gemeten zit de Peelrandbreuk. Dat is een geologische breuklijn vlakbij de Peel. Deze loopt grofweg van Roermond tot Oss en scheidt de hoger gelegen Peelhorst van de langzaam naar beneden zakkende Roerdalslenk.

De seismoloog vermoedt dat de beving te linken is aan deze breuklijn. "In de omgeving zitten een aantal breuken in de ondergrond, waarvan de Peelrandbreuk de grootste is. We weten niet honderd procent zeker of het die breuklijn is, maar het hangt in ieder geval samen met het breukensysteem."

Eerdere aardbevingen

Het komt niet vaak voor dat een aardbeving wordt gemeten in onze provincie. De meest recente komt uit 2023. Toen werd Mariahout een beving gemeten van 1,9 op de schaal van Richter. Voor andere aardbevingen moeten we wat verder terug in de tijd. In 1999 was er een aardbeving, ook in Mariahout, in 1992 in Gemert, in 1975 in Mierlo en in 1932 was er een in Erp. "Het is zeker niet iets dat we regelmatig zien in deze omgeving."