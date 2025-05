Voortuintjes moeten wijken voor snelfietspad: ‘Onzinnig plan’

“Een lachertje”, noemt Mechtild Hoïng uit Dorst het. Om een snelfietsroute van Breda naar Tilburg aan te leggen, moeten zij en twaalf van haar buren een stuk van hun voortuin afstaan. Ook worden negentig bomen gekapt en verdwijnt er tweeduizend vierkante meter aan bos. De Dorstenaren zijn het er bepaald niet mee eens en zijn een petitie gestart.

Terwijl een wielrenner over de Rijksweg rijdt, laat Mechtild trots haar abrikozen- en appelboompjes zien. Een rozenstruik begint net in de knop te komen. Ze geniet al ruim 25 jaar van het strookje groen voor haar huis, maar moet mogelijk drie meter opofferen voor snelfietsroute F58. Die loopt van het centrum van Breda via Dorst en het centrum van Rijen naar het centrum van Tilburg. De provincie is eigenaar van de grond. Maar dat is verjaard, beweren Mechtild en haar buren die het al meer dan tien jaar gebruiken als voortuin. Een verjaringsadvocaat steunt hen daarin.

"Bewoners hebben een stuk grond toegeëigend, maar dat verandert niets aan het feit dat de provincie eigenaar is."

De provincie denkt er anders over. "Het klopt dat een aantal bewoners een stuk provinciale grond heeft toegeëigend en bij hun voortuin heeft getrokken", reageert een woordvoerder. "Dat verandert niets aan het feit dat de provincie eigenaar is."

Het plan voor het snelfietspad ligt al sinds 2017 op tafel. Volgens de provincie moet het twintig procent meer fietsers opleveren. Het deel door Dorst moet in 2027 klaar zijn. De kosten worden geschat op 4,7 miljoen euro.

"Er is een mooiere route door het bos."

“Een onzinnig plan”, vindt Mechtild. Buurman Frank van Gool staat haar bij. “Er is een mooiere route door het bos, via de leemputten bij Surae, en langs het spoor." Daar wordt ook anderhalf keer meer gebruik van gemaakt dan de route door hun straat, parallel aan de N282. In de ochtendspits rijden daar 130 fietsers doorheen, blijkt uit een steekproef die de bewoners zelf uitvoerden. De provincie legt die resultaten naast zich neer. De route door het bos blijft weliswaar bestaan, maar wordt als sociaal minder veilig ervaren, aldus een woordvoerder.

Veel mensen fietsen langs het spoor en door boswachterij Dorst, via restaurant Beum en de leemputten bij Surae (foto: G. Lanting - WikiMedia Commons)