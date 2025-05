Historische Efteling-locomotief blaast nu groene stoom

Locomotief Aagje van de Efteling heeft na een bijzondere metamorfose haar eerste rondje gereden door het park. Voortaan rijdt ze niet meer op kolen, maar volledig elektrisch. Aagje is nu uitgerust met een elektrische aandrijving die in Engeland werd ingebouwd. Zo’n duurzame modernisering is uniek voor een 134 jaar oude locomotief als Aagje.

"Deze aanpassing is noodzakelijk voor het behalen van onze klimaatdoelstelling, maar we wilden ook het nostalgische uiterlijk en de rijervaring van de stroomtrein borgen voor de toekomst", stelt algemeen directeur Fons Jurgens. "Bovendien is de aanpassing ‘omkeerbaar’ vanwege het belang van de historische waarde.”

De stoomketel van Aagje moest sowieso vervangen worden. De nu elektrische Aagje wordt nog wel bediend met de originele handels. Showeffecten

Ook blijft het mechanische onderhoud, zoals het smeren en poetsen hetzelfde. "Voor die herkenbare ervaring zijn showeffecten zoals stoom en het geluid van de stoomfluit toegevoegd", vertelt Jurgens. "En zo is Aagje, die in 1969 met pensioen ging en sindsdien in de Efteling rijdt, klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar verhaal.” De Efteling heeft vier locomotieven, waarvan er drie nog rijden: Aagje (uit 1911), Moortje (uit 1907) en Trijntje (uit 1991). Neefje uit 1914 is sinds 2001 een foto-object.