Eenzame karper Egbert heeft na acht jaar eindelijk gezelschap

Eenzame karper Egbert is met succes overgeplaatst naar een andere vijver. Egbert zat al acht jaar in dezelfde vijver op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), helemaal alleen zonder soortgenoten. Tijd voor een verhuizing dus op het universiteitsterrein. Woensdagmorgen sloot het net zich om Egbert en is hij met succes naar zijn nieuwe stek gebracht.

Egbert is duidelijk te zien in het water. Het vangen van de populaire karper, die onder meer een eigen Instagram-account heeft, lijkt een eenvoudige klus en dat blijkt het ook te zijn. Door de vis in te sluiten met een groot net, is het een fluitje van een cent om Egbert te vangen met een schepnet.

Hevig spartelend wordt hij in een ton met water gegooid, om even later iets verderop in een andere vijver te worden losgelaten. Voordeel: in zijn nieuwe onderkomen zijn meer waterplanten en Egbert is er niet langer zonder soortgenoten.

"Dat ging supervlot, het gaat niet altijd zo, maar zeker voor een vis is het supersnel gegaan", zegt de Belg Tom Stinckens, die is ingeschakeld om de klus te klaren. Egbert spartelt flink tegen wanneer hij wordt gevangen, maar het is volgens Tom zeker niet zielig voor het dier: "Ja, dat spartelen doen alle vissen. Het komt allemaal goed, hij wordt naar een nieuwe vijver gebracht. Een karper is normaal gezien een kuddedier en hier zat hij helemaal alleen."

"De bedoeling is om het welzijn van karper Egbert te verbeteren", zegt woordvoerder Frans Raaijmakers van de TU/e over de verhuizing naar de andere vijver. "Er zijn meer waterplanten, er is meer wateroppervlakte en we hebben wat andere karpers losgelaten. De vraag is nu of Egbert zich bij de andere karpers wil aansluiten of dat hij gewoon lekker solitair wil blijven."

Egbert is populair zegt Raaijmakers: "Hij heeft natuurlijk een eigen Instagram-account, ik hoor van medewerkers dat ze in de lunchpauze even langs hem lopen en dat er bij de koffieautomaat over hem wordt gepraat. Hij brengt een bepaalde vrolijkheid en daarmee heeft hij een bindende functie."