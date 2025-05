Ontsnapte serval Django duikt op in tuinen en op daken

Serval Django (6) veroorzaakte woensdagochtend korststondig opschudding in de Koestraat in Tilburg. De exotische kat sproeide tegen het tuinhek van zijn eigenaar Achraf om zijn territorium af te bakenen, maar deed dat zo vaak dat er een gat was ontstaan. En door dat gat ontsnapte hij. In zo'n tweeënhalf uur dook hij op in verschillende tuinen en op daken. Dankzij alerte buurtbewoners werd de serval weer gevangen.

Eigenaar Achraf is woensdag blij dat zijn exotische kat weer terug is. "Ik heb hem grootgebracht en hij betekent veel voor mij", legt hij uit. Hij maakte zich in eerste instantie niet veel zorgen toen zijn buurvrouw aan de deur kwam om te vragen of zijn kat ontsnapt was: "Hij was bij de buurvrouw in de tuin, dus ik dacht, ik pak 'm zo."

Het liep echter even anders. De serval werd uiteindelijk gevonden bij een vrouw die kippen in haar tuin had. Achraf heeft het dier met vlees in een bench gelokt. "Nu zit-ie weer in een kooi, is hij weer relaxed en is iedereen weer blij."

Instinct

Django was nog nooit eerder ontsnapt. "Dus dit was heel nieuw voor hem. Maar ik weet dat-ie niks doet bij mensen, hij is wel lief." Als de serval eten krijgt, kan hij wel wat agressief zijn. "Maar dat is het instinct, hij wil zijn eten beschermen. Het is een bijzonder dier, anders dan een normale kat."

Achraf heeft het tuinhek net weer gerepareerd. "Het hek zat er al zes jaar op, dat gaat op een gegeven moment ook roesten." De Tilburger heeft zijn hele tuin opgeofferd voor Django. Boomstammen, een waterval, hokjes, nepbomen en een grote kooi: hij doet alles voor hem.

Verboden

Vanaf 1 juli 2024 is het niet meer toegestaan om een serval als huisdier aan te schaffen. Mensen die er al een hadden, mogen die houden. Ze moeten wel de juiste papieren hebben en aantonen dat de kat al voor juli 2024 in Nederland was.