Tilburg University schort samenwerking met Israëlische universiteiten op

Tilburg University werkt voorlopig niet meer samen met twee universiteiten in Israël. Daardoor gaan er voorlopig geen studenten en medewerkers vanuit Tilburg naar de Bar-Ilan University in Tel Aviv en de Reichman University in Herzliya.

De Tilburgse universiteit wilde naar eigen zeggen praten met de beide instellingen over de samenwerking, maar "het bleek niet mogelijk om de dialoog te voeren over de risico's van onze samenwerking voor systematische en grove schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden".

De samenwerking met de Hebrew University in Jeruzalem gaat voorlopig nog wel door. Er vindt momenteel een 'constructieve dialoog' plaats die nog niet is afgerond. "Het is van belang om in gesprek te blijven, ook in de hoop dat we op deze manier invloed kunnen uitoefenen." De universiteit wil voor de zomer duidelijkheid geven over de toekomst van de samenwerking met deze Israëlische universiteit.

De opschorting geldt niet voor samenwerkingen tussen individuele wetenschappers uit Tilburg en Israël. Volgens de universiteit leiden hun onderzoeken naar bijvoorbeeld vergrijzing en darmkanker niet tot mensenrechtenschendingen. "Samenwerking tussen individuele medewerkers is essentieel om wetenschappers toegang te bieden tot een academische gemeenschap waar in alle vrijheid gediscussieerd kan worden." Israëlische studenten en stafleden mogen ook nog naar de universiteit in Tilburg komen.