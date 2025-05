Miljoenenfraude bij Nutreco Ecuador door angstcultuur

Onder druk van autoritaire leiders en een beklemmende angstcultuur werd bij de Ecuadoraanse tak van Nutreco grootschalig gesjoemeld met de cijfers. Dat onthult een onderzoeksrapport in handen van Follow the Money. Nutreco heeft een vestiging in Boxmeer.

Het diervoederbedrijf dat vee- en visvoer levert aan de agrarische industrie, heeft in de afgelopen twee jaar bijna 90 miljoen euro te veel omzet ingeboekt. De beïnvloeding van de maandcijfers is ontstaan 'door een cultuur waarin werknemers de bevelen van hun meerderen kritiekloos opvolgen'. Dat staat in een vertrouwelijk onderzoeksrapport van accountancykantoor PwC, dat in februari 2024 overhandigd werd aan het Nederlandse bestuur en specifiek over het gesjoemel bij zijn Ecuadoriaanse tak gaat, namelijk visvoerproducent Gisis SA. Nutreco werd in 2014 voor 75 procent eigenaar van dat bedrijf. Cijfers opgepoetst

De cijfers van Nutreco zijn tussen april 2022 en september 2023 steevast opgepoetst, melden de forensisch accountants van PwC. In 2022 was er ruim 25 miljoen euro teveel omzet, in 2023 65 miljoen. Het bedrijf leek daardoor financieel gezonder dan het in werkelijkheid was.