Nationale Parken krijgen 24 miljoen minder: 'Fatsoensgrenzen overschreden'

Nationale Parken krijgen bijna 24 miljoen euro minder van het Rijk. Dat staat aangekondigd in de Voorjaarsnota. Voor Brabant betekent dat dat er flink bezuinigd wordt op de De Biesbosch, De Groote Peel, De Loonse en Drunense Duinen, Van Gogh Nationaal Park en De Zoom-Kalmthoutse Heide. De parken vinden dat het kabinet hen 'laat vallen' en dat ze 'alle grenzen van redelijkheid en fatsoen overschrijdt'.

In Nederland zijn 21 gebieden met de status Nationaal Park waarvan er vijf in Brabant liggen. Tot en met 2030 zouden de parken ongeveer 6 miljoen per jaar krijgen, maar dat gaat niet meer door. In de Voorjaarsnota staat dat het bedrag grotendeels wordt geschrapt. Opgeteld gaat het om bijna 24 miljoen euro.

Het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) roept de Eerste en Tweede kamer op om de voorgestelde bezuiniging terug te draaien. "Anders valt de structurele financiering voor de parken weg. En dat betekent nogal iets", zegt een woordvoerster. "De Nationale Parken hebben dan geen middelen meer voor educatie en communicatie, maar ook niet voor voorzieningen, bezoekersmanagement en vrijwilligersbeleid. De verbinding met de samenleving valt weg."