Rijkswaterstaat: sluis bij Lith pas eind 2025 hersteld

De reparatie van de kapotte sluis in Lith duurt nog tot en met eind november dit jaar, meldt Rijkswaterstaat. Door een aanvaring met een groot vrachtschip in februari raakte onder meer een deur van de noordkolk beschadigd. Die deur is begin maart uit de sluis gehesen voor verdere inspectie. Toen was nog niet duidelijk hoeveel tijd nodig was voor herstel.

De deur wordt zo ver mogelijk gedemonteerd om onderdelen te kunnen repareren, of als het nodig is, te vernieuwen. Als dat gebeurd is, wordt de deur terug naar de sluis gevaren en weer in de kolk geplaatst.

Ook wordt de schade aan de betonconstructie hersteld. Recreatieseizoen

Naar verwachting is de reparatie eind november 2025 klaar. De zuidkolk van de sluis is wel open. Deze is alleen geschikt voor schepen tot 113,50 meter lang en 7,10 meter hoog. Door het recreatieseizoen kan de wachttijd oplopen. Rijkswaterstaat adviseert booteigenaren hiermee rekening te houden.