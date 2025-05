Auto rijdt voortuin in en eindigt tegen loodzware bloempot

Een automobiliste is woensdagmiddag op de Chaamseweg in Ulvenhout in de voortuin van een huis beland. De auto kwam tot stilstand tegen een enorme bloempot, die honderden kilo's weegt. De bloempot stond in het midden van de tuin voor het huis.

De ravage na het ongeluk is enorm. De tuin ligt bezaaid met brokstukken van de auto, van de grote bloempot is niets meer over. Wonder boven wonder kwam de bestuurster er zonder kleerscheuren vanaf. Ze is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het huis staat net na een flauwe bocht in de N639. Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De auto is zwaar beschadigd en is weggesleept door een berger.