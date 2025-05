Bizarre val Van Alphen in Vuelta: toeschouwer struikelt en valt in peloton

De Vuelta Feminina lijkt wel vervloekt voor wielrenster Aniek van Alphen uit Hapert. Vorig jaar ging ze hard onderuit nadat een bidon van een collega onder haar wiel kwam. Dinsdag kwam ze tijdens de derde etappe hard ten val nadat een toeschouwer tegen haar aan viel.

De rensters waren bezig aan de neutralisatie van de derde etappe in startplaats Barbastro, toen een toeschouwer op een verhoging plotseling ten val kwam en in het peloton terechtkwam. De toeschouwer kwam vol in aanraking met Van Alphen, die ondanks de harde val wel verder kon.

De Brabantse renster van Fenix-Deceuninck wist de rit wel uit te rijden, maar kwam als 135e binnen. Ze was bijna vier minuten langzamer dan winnares Femke Gerritse. Van Alphen stapte woensdag weer op haar fiets en eindigde met de 132e plaats opnieuw in de achterhoede in de Spaanse ronde.