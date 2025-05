Urenlang geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht door seinstoring

Een seinstoring heeft woensdagmiddag uren voor problemen gezorgd op het spoor tussen Utrecht en Den Bosch. Ook Eindhoven was daardoor moeilijker bereikbaar.

De problemen op het spoor zorgden voor een flink langere reistijd, omdat reizigers met de trein via Arnhem moesten. De reistijd op het traject Utrecht - Den Bosch is normaal 27 minuten, door het omreizen via Arnhem was dat meer dan 1 uur en 20 minuten.

De NS verwachtte dat de problemen rond kwart voor zeven ’s avonds waren opgelost, later werd dat bijgesteld naar kwart voor acht. Rond halfacht werd gemeld dat het treinverkeer weer gedeeltelijk op gang kwam.

"We gaan ongeveer met de helft van het gebruikelijke aantal treinen rijden, maar de storing is nog niet helemaal opgelost. Reizigers adviseren we om de reisplanner goed in de gaten te houden. Het is nog niet duidelijk wanneer de dienstregeling weer normaal is", zegt een NS-woordvoerder tegenover het ANP.