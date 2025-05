Renée Slegers maakt indruk als Arsenal-coach en maakt kans op prijzen

Arsenal-trainer Renée Slegers uit Someren-Eind gooit hoge ogen in Engeland. De 36-jarige oud-international is als trainer van de Arsenal-vrouwen genomineerd voor de titel 'manager van het seizoen' in de Women's Super League (WSL). En later deze maand staat ze met haar club in de finale van de Champions League.

De Brabantse hoort eind mei of haar nominatie daadwerkelijk een titel oplevert. Haar concurrenten zijn Sonia Bompastor (Chelsea), Marc Skinner (Manchester United), Dario Vidošic (Brighton& Hove Albion) en Rehanne Skinner (West Ham United).

Topclub

Slegers werkt sinds september 2023 bij Arsenal. Eerst als assistent-trainer, maar ruim een jaar later werd ze interim-hoofdtrainer als vervanger van Jonas Eidevall. Begin van dit jaar werd bekend dat ze hoofdtrainer bleef in Londen. Met Arsenal staat ze tweede in de WSL op geruime afstand van kampioen Chelsea. Manchester United volgt Arsenal op een punt. De mooiste bekroning dit seizoen kan winst in de Champions League zijn. Arsenal staat op 24 mei in de finale tegen FC Barcelona. In de halve finale won de ploeg van Slegers verrassend van de Franse club Olympique Lyon. Zweden

Slegers was als jeugdspeelster ook een jaartje actief bij Arsenal. Daarna vertrok ze naar Willem II waar ze het eerste elftal haalde. Na Tilburg voetbalde ze jarenlang voor de Zweedse clubs Djurgårdens en Linköpings. Een kruisbandblessure zorgde in 2016 voor het einde van haar loopbaan. In totaal kwam ze 55 keer uit voor het Nederlands elftal. In het Scandinavische land startte ze haar trainerscarrière bij IF Limhamn Bunkeflo, waarna ze een kans kreeg bij topclub Rosengård. Dat combineerde ze met een rol als bondscoach van de Zweedse vrouwen onder 23 jaar. Haar volgende avontuur werd Arsenal, waar ze opvalt door goede prestaties.