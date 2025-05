Van ruilen komt huilen, maar niet als het aan René ligt

Kastjes, kinderkleren, elektronica en andere prullaria die je al jaren op zolder hebt liggen, maar waar je niks meer mee doet. Wie heeft het niet? Je kunt het natuurlijk op Marktplaats zetten. Maar je kunt er ook iemand anders blij mee maken en er zelf nog wat moois aan over houden. Dat dacht René Kok uit Berlicum. Hij is software-ontwikkelaar en begon een website waarop je spullen kunt ruilen.

"Het idee ontstond twee maanden geleden op stage", vertelt hij in radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Ik had zelf veel rommel en dacht: daar kan ik wel wat nuttigs mee. Want wat jij beu bent, is voor een ander goud waard." Zo werd het idee voor ruiltje.nl geboren. Sinds drie weken staat de site online.