Kermis is afgelopen, maar Energizer staat nog steeds midden in Hilversum

De kermis is afgelopen, maar de Energizer van Tilburger Niek Moonen staat nog steeds op het Marktplein in Hilversum. Eind april viel een 14-jarig meisje acht meter naar beneden uit het draaiende gevaarte. Sindsdien doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek naar wat er mis is gegaan.

Ook de gemeente Hilversum weet nog niet wanneer de Energizer van het Marktplein verdwijnt. De gemeente is daarover in gesprek met de NVWA.

Het onderzoek is in volle gang. Of de oorzaak ooit bekend wordt gemaakt voor het publiek, is onduidelijk. De NVWA deelt de onderzoeksresultaten alleen met exploitant Moonen. Dat heeft te maken met privacy, zegt een woordvoerder.

'Al eerder mankementen'

Ooggetuigen vertelden dat de attractie voor het ongeluk al meerdere mankementen vertoonde. Zo zou een hoofdsteun losgeraakt zijn en was er een losgeschoten beugel. Volgens Moonen kloppen de verhalen niet. "Dat is onzin. Als een beugel los zou zijn gegaan, dan was er eerder al iets gebeurd en dat is niet zo."