Fietser geschept door auto, vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis

Een fietser is donderdagochtend geschept door een auto op de Eindhovensedijk in Oirschot. De oudere vrouw raakte daarbij zwaargewond aan haar rug en hoofd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Behalve de politie en ambulance kwam ook de Koninklijke Marechaussee ter plaatse. Het ongeluk gebeurde vlakbij de kazerne in Oirschot.

De Marechaussee heeft de weg in beide richtingen afgezet. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De auto liep schade op door de aanrijding.