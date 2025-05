Man vlucht met 190 km/u voor politie, bijrijder springt uit auto

Een Audi met Pools kenteken reed maandagavond twee keer door rood en scheurde vervolgens met 190 kilometer per uur over de A2 bij Den Bosch. Wat volgde was een wilde politieachtervolging door de stad, zo meldt de verkeerspolitie donderdag. De bestuurder negeerde hierbij op de A59 een stopteken, vluchtte een woonwijk in en gaf daar opnieuw vol gas: hij reed 111 kilometer per uur waar je vijftig mag.

In een woonwijk in de stad sprong de bijrijder uit de auto. Hij kon later, net als de bestuurder, worden aangehouden. De bijrijder bleek te worden gezocht voor meerdere zeer ernstige zaken in Polen.

Agenten spotten de auto met Pools kenteken maandagavond voor het eerst toen deze twee keer door rood reed en vervolgens op de A2 een snelheid van 190 kilometer per uur aantikte. Op de A59 leek de bestuurder, na een stopteken van de politie, te stoppen. Maar even later gaf hij in de bebouwde kom, in de wijk Maaspoort, weer vol gas. Bijrijder springt uit auto

Op de Florencestraat sprong de bijrijder uit de rijdende auto, vlak voor een motoragent van de politie. Met hulp van buurtbewoners kon hij in een voortuin van een huis worden gepakt. Iets verderop besloot de bestuurder ook te stoppen en kon ook hij worden aangehouden. De bestuurder testte positief op het gebruik van alcohol en cocaïne. Hij reed zonder rijbewijs en de auto waarin hij reed, bleek niet goed geregistreerd te zijn. De Audi SQ5 is in beslag genomen voor onderzoek. Gezocht voor moord

De bijrijder bleek in Polen te worden gezocht voor moord en vuurwapenbezit. De bestuurder is daar eerder veroordeeld tot drie jaar cel voor zware mishandeling en diefstal met geweld. De mannen zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor uitlevering aan Polen.