Opzet in het spel bij brand wooncomplex Amarant, vrouw (54) aangehouden

De brand woensdagnacht in een appartementencomplex van zorginstelling Amarant in Breda is aangestoken, zo vermoedt de politie. Ze heeft nog diezelfde nacht een verdachte aangehouden. Het gaat om een vrouw van 54 uit Breda. Drie bewoners van het complex aan het Pastoor Pottersplein kunnen voorlopig niet terug naar huis.

Getuigen denken dat de brand is aangestoken, zo meldt de politie. Hoe dat precies is gebeurd, wordt nog onderzocht door de brandweer en het forensisch onderzoeksteam.

De aangehouden vrouw is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Of het gaat om een bewoner van het complex kon de politie donderdag in het belang van het onderzoek niet zeggen. Ook Amarant wil daar in het kader van de privacy niks over zeggen.

Schade aan appartementen

Drie bewoners van de zorginstelling kunnen door de schade aan hun appartement voorlopig niet naar huis en verblijven bij familieleden. Amarant is een zorgverlener voor mensen met een beperking. In het complex kunnen veertien volwassenen wonen, ieder in een eigen appartement. De vlammen sloegen woensdagnacht rond kwart voor een uit het gebouw en de gangen stonden vol met rook. Bewoners werden buiten opgevangen. Ambulancemedewerkers controleerden hoe het met de bewoners ging. Er raakte niemand gewond.