Beekse Bergen deelt eerste beelden van pasgeboren cheetawelpjes

Een bijzondere gebeurtenis bij Safaripark Beekse Bergen: in het dierenpark zijn afgelopen vrijdag zes cheetawelpjes geboren. Een van de welpjes is overleden, maar de andere vijf maken het goed. Het park deelt donderdag eerste beelden van het gezinsgeluk.

De geboorte is extra bijzonder omdat de cheeta – het snelste landdier ter wereld – ernstig onder druk staat door het verlies van leefgebied en conflicten met mensen. Wereldwijd leven er nog slechts zo’n 7.000 exemplaren.

"Het is pas het derde nestje cheeta's dat dit jaar binnen Europa is geboren", benadrukt curator Lars Versteege. "We zijn dan ook ontzettend blij met deze vijf welpjes."

De moeder is in 2017 in de Beekse Bergen geboren. Dat één van de zes welpen kort na de geboorte overleed, komt vaker voor bij deze soort. Hoewel de eerste weken cruciaal kunnen zijn, zijn de eerste signalen voor de vijf welpjes positief.

Fokprogramma

"De jongen drinken goed en liggen veilig bij hun moeder", vertelt hoofd dierenverzorging Christian Meurrens. "We laten ze zoveel mogelijk met rust." Wie de welpjes wil zien, moet daarom nog even geduld hebben.

Of het om mannetjes of vrouwtjes gaat, is nog niet duidelijk.

Safaripark Beekse Bergen beheert het Europese fokprogramma (EEP) en wil daarmee een gezonde reservepopulatie creëren. Zeker nu de populatie in het wild én in het fokprogramma afneemt. Versteege: "Elke geboorte is essentieel voor het voortbestaan van de soort."