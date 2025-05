Toekomst dierenasiel onzeker nu overname door broodfokker niet doorgaat

De broodfokker uit Duizel die dierenasiel Arduin in Roosendaal zou overnemen, heeft zich uiteindelijk teruggetrokken. Dat bevestigt de gemeente Roosendaal donderdag. De mogelijke overname door de broodfokker zorgde recent voor veel commotie. De vrouw heeft in haar eigen gemeente een fokverbod en zou het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn. Online zijn de reacties veelal opgelucht nu de overname door de broodfokker van de baan is.

Mirjam ten Thije, ook genoemd Boonkkamp Geschreven door

Vanwege de vele geruchten en aantijgingen die online gedeeld werden over haar ziet de fokker de overname niet meer zitten. Voor dierenasiel Arduin betekent dit dat het na 16 jaar nog steeds niet is gelukt om een geschikte overnamekandidaat voor het asiel te vinden. Op het nieuws dat de overname uiteindelijk niet doorgaat, wordt online veelal opgelucht gereageerd. 'Heel goed!!', en 'HOERA, geweldig gedaan', valt te lezen in de reacties op het bericht in verschillende Facebookgroepen. Geschiedenis

In 2009 werd dierenopvang Arduin al te koop gezet, zo is te lezen in een onderzoek uit 2013. Werkgroep H'onderdak en de SP in Bergen op Zoom verdiepten zich toen in het asiel. In het onderzoek, met de naam Zwartboek, komen schrijnende verhalen naar boven over het asiel, met vele voorbeelden van dierenmishandeling.

Zo zou het asiel geen subsidie (meer) krijgen van de Dierenbescherming wegens het overtreden van de regels van deze organisatie. Daarnaast zou het dierenasiel in een zeer slechte staat zijn, waardoor ‘het bijna niet rendabel is hier een moderne dierenopvang te creëren’. Toch geen nieuwe eigenaar

Het is Arduin in al die jaren dus niet gelukt om een geschikte overnamekandidaat te vinden. En nu is dus ook de broodfokker uit Duizel, die het asiel op 6 mei zou overnemen, op het laatste moment afgehaakt. De gemeente besloot er geen geld in te steken en ook de cheque van 65.000 euro die de Stichting DierenLot aan haar had uitgereikt werd niet meer uitgekeerd. De vrouw werd zelfs uit een foto van de feestelijke uitreiking verwijderd:

Links de foto met fokker, rechts zonder.

Reden hiervoor: de fokker zou handelen in dieren op Marktplaats en Facebook, de gemeente Eersel heeft haar een fokverbod en een dwangsom opgelegd en op social media gaan veel negatieve verhalen over haar rond. Zo werd in meerdere Facebookgroepen actief opgeroepen om de overname van Arduin tegen te gaan en bezwaar te maken bij de betrokken gemeenten en DierenLot.

