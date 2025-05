Dit supersnelle dier woont op het hoogste plekje van de provincie

Bovenop de hoogste toren van Brabant woont een wel heel bijzondere familie. Twee slechtvalken, het snelste dier ter wereld, nestelden zich de afgelopen jaren bovenop de Tilburgse woontoren Westpoint. En het gezin heeft zich nu uitgebreid, want er zijn drie jongen uit een ei gekropen.

Het broedkoppel op Westpoint zit er volgens natuurkenner Rob Vereijken misschien al wel twintig jaar en dat is niet zonder reden. "In Nederland zitten slechtvalken op de hoogste gebouwen", vertelt hij aan Omroep Tilburg. "In het buitenland zitten ze meestal op rotsen en daar broeden ze gewoon in holtes. Die hebben wij hier niet." Met een nestkast op Westpoint wordt zo’n gat in een rots nagebootst.

Jarenlang drie paren

Hij vertelt dat er in Tilburg jarenlang drie paren hebben gezeten, waarvan een dus op de woontoren. “De anderen zaten op de televisietoren tussen Tilburg en Loon op Zand en bij een hoogspanningsmast in de buurt van Moerenburg. Als het maar hoog is, want ze duiken bovenop hun prooi.”