Twee agenten raken gewond bij botsing met gloednieuwe auto

Twee politieagenten zijn donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk. De agenten kwamen met hun gloednieuwe dienstauto in botsing met een andere auto. Dat gebeurde op een kruising in Waalwijk.

De politieauto reed zonder zwaailicht en sirene. Het voertuig was gloednieuw, agenten van Basisteam Langstraat reden er net twee dagen in. De twee agenten zijn nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ze zijn door collega's teruggebracht naar het politiebureau. In de andere auto raakte niemand gewond.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt onderzocht.