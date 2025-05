In dit historische herenhuis werd ooit boter gemaakt, nu kun je er wonen

Het ‘paardenstraatje’, zo stond de Monsterstraat in het centrum van Oss vroeger bekend. Het verhaal gaat dat in die straat de paarden eerst 'bemonsterd' werden voordat ze naar de paardenmarkt op de Heuvel gingen. Ze werden in het straatje doorgelicht of ze niet ziek waren. In de Monsterstraat staat een rijksmonument dat in 1751 is gebouwd. Het historische herenhuis is omgebouwd tot drie luxe koopappartementen.

Het herenhuis kwam in een ver verleden in bezit van de familie Jurgens die in de lucratieve boter- en zuivelhandel zat. Het bedrijf groeide uit tot een imperium. In de bedrijfsruimte van het rijksmonument dreef een paard de zogeheten rosmolen aan om boter te maken of om olie uit zaden te persen. “Wie wil er niet in een rijksmonument met een verhaal wonen”, vraagt de huidige eigenaar Menno van den Heuvel zich af. “Naast de boterfabrikant heeft er in de latere jaren van alles in gezeten: een computerzaak, een verkoper van witgoed en de onderste verdieping was jarenlang een meubelzaak. Op het laatst was het nog alleen een herenhuis.”

Foto: Makelaardij De Leygraaf BV

Het voormalige 'Paardenstraatje' (foto: Makelaardij De Leygraaf BV).

In 2018 nam Van den Heuvel het historische pand over. Sindsdien is hij ook al bezig met de renovatie. Na veel overleg en de coronaperiode kon het echte werk beginnen. Het monumentale pand werd gespitst in drie luxe appartementen.

De renovatie had volgens Van den Heuvel nog heel wat voeten in aarde. “De renovatie van een rijksmonument moet aan strikte eisen voldoen. Zo mag bijvoorbeeld het aanzicht niet afwijken van het historische karakter van het pand. De voordeur is helemaal vernieuwd, maar de scheve vorm moest wel behouden blijven. Verder is het dak vervangen en is het energielabel op orde.” De eigenaar van het pand kon de strenge eisen wel begrijpen. “Aan de ene kant is dat de charme van het pand. Aan de andere kant hadden we graag balkons bij de appartementen gemaakt, maar dat mocht dan weer niet.” Een van de drie appartementen is inmiddels verkocht.

"Na de grondige renovatie is het vergelijkbaar met nieuwbouw. Het wachten is op een echte liefhebber.”

Er zijn al verschillende potentiële kopers geweest voor een bezichtiging. Vooralsnog zijn er geen knopen doorgehakt. “Kopers hechten minder waarde aan de historie van het pand. Het aantal vierkante meters wordt belangrijker gevonden. Misschien verwachten ze dat de onderhoudskosten aan de hoge kant zullen zijn. Het tegendeel is waar. Na de grondige renovatie is het vergelijkbaar met nieuwbouw. Het wachten is op een echte liefhebber.”

De woonkamer in het appartement (foto: Makelaardij de Leygraaf BV).

De Monsterstraat in het centrum van Oss is een aantrekkelijke plek om te wonen. “Vanuit hun appartementen hebben de bewoners een fraai zicht op de ‘Grote kerk’. De eigenaren hebben dan wel geen balkon, maar als ze naar buiten gaan, belanden ze in de Peperstraat zo op het mooiste terras van Oss.” Er zijn ook nadelen. Zo kun je niet voor de deur parkeren en is er geen lift in het gebouw. “Door de historie is dit gebouw uniek. Je moet er liefhebber van zijn. De verwachting is dat die liefhebbers snel zijn gevonden. Het huis heeft een verhaal voor op verjaardagen, alle andere doorsnee appartementen hebben dat niet.”

Uitzicht op de kerk vanuit het appartement (foto: Makelaardij De Leygraaf BV).